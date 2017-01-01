Навальный рулит: В Новокузнецке начался митинг

Сегодня, 9 декабря, в Новокузнецк приехал Алексей Навальный. С 13.00 на площадке у ДК Дзержинского в Куйбышевском районе начался митинг.

Новокузнечане начали активно выкладывать в соцсети фотографии с оппозиционером. Отметим, он обещал рассказать, как бороться с коррупцией. Судя по снимкам, на встречу пришло много молодёжи. А безопасность самого мероприятия обеспечивает большое количество полицейских.

Ранее Навальный рассказал, что в Новокузнецке учителя упрашивают студентов не ходить на митинг.

По странному стечению обстоятельств, именно сегодня в местах массового скопления людей будут ограничивать движение, а во всех районах города пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.