Богачи богатеют, нищие беднеют: Реальная средняя зарплата по стране всего 12 тысяч

Опубликован доклад World Wealth Report 2017, в котором говорится об увеличении богачей в России. Причём число долларовых миллионеров в стране растет быстрее всего в мире.

В общей сложности около 50 российских миллиардеров из списка Forbes владеют богатством в размере свыше четверти национального дохода. Но этот процесс обогащения происходит на фоне глобального обнищания населения. По информации Росстата, уже 13,5% (около 19 млн человек) имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Причём официальная статистика о размере средних зарплат далека от реальности. Если взять за основу другой расчёт, модальный доход, (то есть сумму, которую люди получают чаще всего), то получится, что россияне в среднем получают чуть выше 12 тыс. руб., сообщает Собеседник.

Ранее эксперты назвали регионы с самыми большими зарплатами. Выяснилось, что Кузбассу ещё далеко до доходов Москвы.