Пришли 15 тысяч человек: Кузнецов с новокузнечанами ярко встретили зиму

Почти 15 тысяч человек пришли сегодня в Новокузнецке на праздничные мероприятия «Ярко встретим зиму!». На разных городских площадках состоялись интересные и увлекательные спортивно-массовые и культурные события.

Глава города Новокузнецка посетил Площадь общественных мероприятий Центрального района, где развернулись массовые гуляния.

Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с началом зимы и пожелал всем прекрасного предновогоднего настроения и бодрости.

«Мы возрождаем добрые городские традиции, способствующие объединению семьи. Это прекрасная возможность в преддверии приближающихся всеми любимых новогодних праздников отдохнуть вместе с семьей и друзьями, и, конечно, настроиться на позитивный лад», – отметил глава города.

И взрослые, и дети приняли участие в насыщенной конкурсной программе и состязаниях. Например, поднимание гири, метание валенка, задорные танцы и хороводы – все это сплотило собравшихся и подарило массу незабываемых впечатлений! А победители получили ценные призы из рук мэра.

На главной городской площади для горожан открылся каток, где прошли показательные выступления группы поддержки черлидеров и фигуристов-воспитанников спортивной школы по вольной борьбе. А после все желающие могли бесплатно освоить азы фигурного катания.

Кроме того, на открытой площадке состоялось Первенство города по регби, организованное школой олимпийского резерва по регби «Буревестник». По итогам предварительных игр была выявлена лучшая регбийная команда. Ей стала команда учащихся 2003 года СШОР «Буревестник» (школа №37). Спортсменам были вручены почетные грамоты и сладкие подарки.

Самый большой открытый городской каток на стадионе «Металлург» протяженностью дорожки 400 метров сегодня также бесплатно принимал любителей активного зимнего отдыха.

На ледовой площадке были организованы показательные выступления воспитанников отделения фигурного катания спортивной школы по вольной борьбе им. А.Г. Смолянинова, а также спортивной школы олимпийского резерва «Металлург». Все, кто только встает на коньки смогли поучиться у профессионалов базовым элементам катания на льду, а те, кто уже освоил эти основы – узнали о важных технических тонкостях фигурного катания – одного из самых красивых видов спорта. Участники устраивали шуточные

соревнования друг с другом, запечатлевали на фото для семейного архива радостные моменты жизни, а также снимали видео про свои первые шаги на льду и открытие семейного ледового сезона.

В Новоильинском районе, кроме ледовых площадок, к городскому мероприятию «Ярко встретим зиму!» была подготовлена и специальная лыжная трасса, общей протяженностью 4 км.

Все желающие приняли участие в массовых лыжных забегах, дистанции в которых были рассчитаны на различные уровни подготовки. Участие в лыжных гонках приняли горожане самых разных возрастов, от дошколят до ветеранов спорта, воспитанники спортивных школ, дети и родители – всего с 12 до 14 часов на лыжную трассу вышли порядка 500 человек. Все получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и отличный настрой на выходные.

Для жителей Новоильинки на районной площади общественных мероприятий также была подготовлена большая спортивно-развлекательная программа с вручением подарков и призов. Два новокузнечанина победили в конкурсе на поедание пельменей. Показав сибирскую закалку, они с аппетитом «уговорили» влегкую по 150 штук каждый. За что в подарок получили мультиварку и мясорубку. Шестнадцать горожан испытывали свою богатырскую силу, участвуя в состязаниях по армрестлингу. В итоге был определен главный силач Новоильинского района Владислав, которому достался приятный приз – планшет.

Все, от мала до велика, в эти дни живут и дышат новогодним настроением и огромным желанием провести предстоящий любимый праздник по-особому. А благодаря таким занимательным и радостным событиям каждый имеет возможность зарядиться бодростью, отличным настроением и получить незабываемые впечатления.

«Давно хотели провести активные семейные выходные, не выезжая за город. Сегодня представилась такая возможность! Будем очень рады, если подобные общегородские мероприятия станут доброй традицией», – делится своими впечатлениями новокузнечанка Ирина, которая пришла на сегодняшний праздник вместе с мужем и сыновьями.

Полный фотоотчет с городского праздника можно посмотреть по ссылке.