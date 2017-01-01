Не смог вернуть 543 млн: Известный экс-депутат Митрофанов стал банкротом

Бывший депутат Алексей Митофанов стал банкротом по решению суда. Кредиторы пришли к единому мнению, что он не сможет погасить долги в размере 543 млн рублей.

При этом его имущество – земельный участок в Псковской области да несколько машин, передаёт Федерал Пресс.

Напомним, несколько лет назад его обвинили в покушении на мошенничество и лишили депутатской неприкосновенности. После этого Митрофанов покинул Россию.

Для справки: Алексей Митрофанов – является политиком со стажем. Был депутатом Государственной Думы 1, 2, 3, 4 и 6 созывов. С 1991—2007 был членом ЛДПР, а потом членом Центрального совета партии «Справедливая Россия» (2007—2011).