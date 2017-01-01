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Новость от 10 Декабря 2017

Самый большой каток в городе: На Ильинке из-за аварии на сетях затопило улицу

Утром 10 декабря улица Авиаторов в Новоильинском районе превратилась в каток.

Как пояснили в диспетчерской «Водоканала», произошла авария на Новосёлов, 22.

«Мы уже работаем. Произведены отключения части потребителей от холодного водоснабжения. Работы планируется завершить сегодня к 20:00», — сообщила novokuznetsk.su диспетчер.

Напомним, 26 ноября авария произошла в центре Новокузнецка в районе Левого берега. Тогда повреждение образовалось на сетях теплоснабжения, арендованных СГК у муниципальной ССК в конце лета.

novokuznetsk.su

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