Нагнетание недопустимо: Мэр Новокузнецка высказался по теме угольных разрезов

Вслед за Аманом Тулеевым Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию с угольными разрезами в Кузбассе.

В соцсетях мэр Новокузнецка высказался на злободневную тему.

Он подчеркнул, что в «ряде случаев острота вопроса нагнетается искусственно». По мнению главы Новокузнецка, слухи и провокации направлены на формирование у населения протестных настроений.

Мэр заявил, что «власти региона провели колоссальную предметную работу с Минприроды РФ и добились снятия с аукционов угольных участков: Михайловский, Глубокий, Сибиргинский Пограничный, Усковский в Новокузнецком районе, а также участка Белкинский в Промышленновском районе».

По его словам, сегодня существует вероятность отмены аукционов на два участка в Новокузнецком районе.

«Конструктивное решение этой проблемы — вот, что требуется сегодня. По всем выявленным нарушениям, допущенным недропользователями, меры должны применяться правоохранительными органами. А нагнетание обстановки, распускание домыслов, слухов — недопустимо!», — написал глава Новокузнецка.

При этом, глава Новокузнецка никак не отметил роль общественности и СМИ, которые привлекли внимание властей к проблеме выдачи лицензий, нарушений и наплевательского отношения к природе собственников разрезов.

Отметим, своё заявление Сергей Кузнецов сделал накануне приезда в Новокузнецк политика Алексея Навального.