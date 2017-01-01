Я их всех пересажаю: О чём говорил Навальный в Новокузнецке

Приезд Алексея Навального стал важным политическим событием 2017 года в Новокузнецке. На встречу с ним пришло около тысячи человек.

О чём говорил политик в своём выступлении — основные тезисы.

«Кемеровская область — приципиально важный регион для всей политики России».

«Веду избирательную кампанию, потому что отказываюсь принимать, что мы в богатой стране должны и обречены жить хуже, чем в более бедных странах, и мечтать о зарплате, которая всё равно нищенская».

«[Зарплата] 50 тысяч — это та же бедность, 30 тысяч — супербедность, а 20, которые мы с вами зарабатываем, — нищета».

« Веду кампанию, чтобы богатства нашей страны работали на нас . И я понимаю, что это такое, куда деваются деньги в нашей стране. [...] Воруют».

«Шесть триллионов рублей из этих денег [затрат на госзакупки] каждый год разворовывают, растаскивают по офшорным счетам, на дачи, на яхты. Мы за эти деньги можем новую экономику построить».

« Я искренне верю, что смогу победить коррупцию . Я знаю, как с этим бороться. [...] Я смогу вернуть эти деньги и сделать так, чтобы они работали на экономику. За два года я всё это изменю ».

«Я всех [коррупционеров] пересажаю. Честным судом».

«Мне нужны деньги: я хочу увеличить расходы на образование и здравоохранение в два раза».

«Грандиозная здесь проблема — уголь. Делают эти открытые разрезы, правильно я понимаю, они к городу уже подходят? (Выкрики из толпы — ДА!). Можно ли сказать, что в результате этой экологической проблемы вы стали богаче? Ну типа хрен с ним: раскопали разрезы, чёрный снег, заболевания растут, — но по крайней мере вот здесь, в кармане, стало больше. Чувствуете? (Выкрики из толпы — НЕТ!)».

« Я стану президентом, который заставит их [олигархов] платить налоги, заставит платить зарплаты. Это нормальная вещь».

«Это абсурдная ситуация, когда Москва на новогоднее освещение тратит больше, чем ваш годовой бюджет города. И вся страна кричит: ну едрёна Матрёна, хватит нас грабить, оставьте нам денег немножко. [..] Я вам обещаю, что я верну вам значительную часть ваших денег и ваших полномочий, регионы и города смогут развиваться . Правительство проводит бесконечные совещания: Как нам развивать регионы. Ответ простой — денег им оставьте. Они починят дорогу, вот этот дом».

«Где брать деньги — военно-полицейский бюджет, налоги с олигархов, коррупция, у Вовы Путина взять денег».

«Подключиться к газу на даче практически невозможно. Большая часть не газифицирована. При этом Путин выделяет 200 млрд рублей на газификацию Киргизии. Я даю своё предвыборное обещание — президент Алексей Навальный прекратит прощать долги другим странам ».

«Наша главная проблема — неверие в самих себя».

«Если меня на выборы не пустят, то мы всех будем агитировать бойкотировать их».

« Я сам из семьи военных. Все мои одноклассники — это дети эфэсбэшников, милицейских и военных ».

«Я не скрываю своё отношение к этому человеку. Я прямо говорю, что Путин — (направляет микрофон в толпу, люди кричат: ВОР!), Путин — (опять люди кричат: ВОР!), Путин — (и снова: ВОР!). И обратите внимание, не я это сказал. На самом деле говорю: Путин — вор. Путин — главный коррупционер, он основа этой коррупционной системы. Но я говорю о том, что если он согласится мирно отойти от власти, в этом случае можно дать ему амнистию».

«Я ненавижу их всех [Путина и компанию] по личным причинам. Мой брат три года сидит ни за что».

« Я верующий, я христианин, я православный. И я обещаю вам, что отделю церковь от государства . Невозможно больше это терпеть: они [РПЦ] хотят командовать полицией, хотят командовать телевизором. Поэтому для меня все концессии равны. Собираете пожертвования — не платите с них налоги. Но лезть в дела государства, травить одних на других, управлять, будто они чиновники — мы этого не позволим».

«Я перестану назначать судей. Потому что сейчас нельзя выиграть суд у власти».

«Пакет Яровой придумали какие-то черти реальные. Они придумали, что мы все должны платить 100 рублей за мобильную связь, чтобы они слушали все ваши разговоры, читали все ваши эсэмэски, что вы пишете жене или подружке, что она отвечает вам. Они хотят всё это записать, а вы готовы за это платить? (НЕТ — крики из толпы). Поэтому пакет Яровой мы отменим, а Яровую посадим, она коррупционерша, она жулик ».

«У нас государство устроено так, что пытается всё контролировать и нас покарать за запись во ВКонтакте, за какой-то пост или ещё что-то. Вы готовы за это платить? (НЕТ!) Тогда я даю предвыборное обещание — президент Алексей Навальный разгонит Роскомнадзор. (УРААА!). Бессмысленное сборище нахлебников и жуликов».

«Большая часть налогов предприятий должна оставаться здесь [в регионе]. Ну если люди живут, сидят на угле, если в их лёгких это оседает, значит, тут должно оставаться больше».

«Я верю в демократию. Я верю, что прямые выборы губернаторов и мэров дают лучших губернаторов и мэров, чем назначаемые».