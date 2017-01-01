«Абибас» по-новокузнецки: В Куйбышевском районе торговали поддельным Adidas

В магазине «Смешные цены» в Куйбышевском районе нашли палёный Adidas.
По данным Арбитражного суда Кемеровской области, предприниматель торговал спортивными штанами, кроссовками и футболками под брендом Adidas с признаками отличия от оригинала.
«Правообладатель никаких соглашений об использовании данных товарных знаков на указанной продукции с ИП не заключала, разрешений на производство, хранение, а также предложение к продаже и продажу на территории РФ не давала», – говорится в документах суда.
Арбитражный суд признал предпринимателя виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Вся изъятые вещи, по решению суда, уничтожат.
novokuznetsk.su
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