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Новость от 10 Декабря 2017

«Пока я живой — буду делать»: кузбасский пенсионер шестой год подряд строит снежные трассы для детей

Пенсионер Леонид Кузьмин из посёлка Инской шестой год подряд строит на территории своего участка целый снежный городок для детей, сообщает ВашГород.ру.

Вместе со своей женой он украшает двор иллюминацией и устанавливает новогоднюю ёлку. Ворота всегда открыт для желающих покататься на горках ребят.

Для детей соорудили бобслейную трассу с крытыми модулями и крутыми виражами. Каждый год трассы получаются разными. В выходные сюда приходят кататься больше сотни ребят.

«Я посмотрел, какой азарт у детей, какие они счастливые. Вот 2−3 годика — родители их сажают на коленки. И вот я замечаю — приведут папы малышку, а потом забрать не могут — плачут: „Не хочу“. Им нравится кататься! До самой ночи они у меня», — рассказал пенсионер изданию «ТОК».

Дядя Лёня — так называют его ребята — угощает детей горячим чаем с печеньем. Местные школьники рассказывают, что приходят сюда и после уроков, и в выходные.

«Пока я живой, пока есть здоровье — буду делать. Когда приходит весна, они с таким сожалением смотрят на эту горку, хотят ещё покататься. А она уже тает. Некоторые не выдерживают и едут с горки прямо по лужам».

Заботу пенсионера о детях отметил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев — Леонида Кузьмина наградили медалью «За веру и добро».

novokuznetsk.su

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