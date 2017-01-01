И тебя вылечат: Названы регионы с самой высокой заболеваемостью шизофренией

Эксперты проанализировали ситуацию в регионах России и пришли к выводу, что самый высокий уровень заболеваемости шизофренией отмечен в Центральном федеральном округе. Там по статистике на 100 тысяч человек приходится 370,9 больных.

Эти данные опубликовал Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, сообщает РТ.

Много людей, страдающих от этого заболевания, живут в Уральском и Сибирском округах (на 100 чел. – 343 больных).

Меньше всего опасным недугом страдают жители Северного Кавказа и Южного федерального округа.

Медики подчёркивают, что шизофрения чаще всего возникает из-за внешних обстоятельств (60%). И только в 40% на это влияют наследственные факторы.

Ранее мы сообщили, что Кемеровская область занимает четвертое место в СФО по летальности от онкологических новообразований.