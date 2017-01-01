Снег и ветер: Погода на неделю в Новокузнецке

Предстоящая неделя в Новокузнецке будет снежной.

Сегодня, 11 декабря, ожидается пасмурная погода при -7 °С. Возможен снег.

Во вторник на город обрушится снегопад. Днём столбик термометра покажет - 8 °С, ближе к вечеру до -12 °С.

13 декабря немного похолодает. Вероятность осадков сохранится. Средняя дневная температура -11 °С, ночью -19 °С.

В четверг характер погоды сохранится. Ближе к полудню будет в районе -15 °С. Поднимется юго-западный ветер до 6 м/с.

15 декабря разъяснится. Осадки прекратятся и похолодает до -20 °С днём.

В выходные дни будет ясно и без осадков. Средняя дневная температура -16 °С, в ночные часы до -18 °С.