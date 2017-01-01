Растащили на цитаты: «Отморозки вдоль дорог» и другие хлёсткие фразы Тулеева

Губернатор Кемеровской области славится своими резкими и хлёсткими высказываниями. В конце ноября, выступая с бюджетным посланием, Аман Тулеев назвал митингующих против угольных разрезов «отморозками», чем вызвал бурю негодования среди горожан.

«…И вот просто так вот сейчас очернить, ну нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести. И коллективы не должны молчать. Нужны единство, сплочённость вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина…», — заявил он.

После этого в Кузбассе прокатилась волна одиночных пикетов – митингующие вышли с плакатами «Тулеев, мы не отморозки. Мы — народ Кузбасса».

Редакция novokuznetsk.su решила вспомнить самые громкие высказывания губернатора, которые запомнились кузбассовцам.





Без матов



На том же бюджетном послании Аман Тулеев в довольно жёсткой форме отчитал главу Новокузнецка за срыв ввода нового жилья.

«Вообще, Сергей Николаевич, не понятно, почему такой тяжёлый провал. Ты же ученик мой, не зря тебя протащили. Без матов, ещё раз призываю сесть в холодной комнате и проанализировать, каким образом выйти из этой тяжелой ситуации», — отчитал губернатор Сергея Кузнецова.

Шарашкина контора

В конце 2016 года глава региона потребовал найти и наказать всех причастных к срыву сроков строительства единственной за Уралом санно-бобслейной трассы. Её планировалось построить на базе трассы ДЮСШ Олимпийского резерва.

«Какая-то шарашкина контора срывает все сроки и подготовку проекта. Не получено 300 млн руб. из федерального бюджета. Деньги до сих пор на счетах Минспорта, сам проект упущен», — раскритиковал действия чиновников губернатор.

Напомним, всего на строительство трассы планировалось потратить 820 млн рублей.

Трампу не стоит лечиться в Кузбассе

Аман Тулеев в своём бюджетном послании по итогам 2016 раскритиковал работу медицинских работников и призвал уделять особое внимание пожилым людям при лечении.

«Недавно в США прошли выборы. И президентом стал Дональд Трамп. А сейчас ему 70 лет. Так, если бы он в Ленинск-Кузнецкий позвонил медикам, так ему бы только сказали: извини, дорогой, старческие изменения»,

Отметим, когда сам губернатор сильно заболел, то сначала он уехал в Германию делать операцию, а после проходил долгий курс восстановления в Москве.

Чего нам кошмариться

Последнее новогоднее обращение Амана Тулеева стало вирусным и быстро разошлось по сети. Многим интернет-пользователям понравилась его фраза о «новой реальности» и запасах картошки.

«Чего нам кошмариться, если есть хлеб и картошка? Ну, голодным никак не останешься. Картошки вот так, овощи есть. И этих запасов нам хватит на целый год», — успокоил он.

Мыло с запахом рубля

Многим кузбассовцам запомнилось предложение Тулеева раздать чиновникам мыло с запахом хрустящего рубля. Об этом он заявил в 2015 году.

«Вот есть мыло с запахом, там, цветов, а это мыло особое — с запахом хрустящего рубля, которое вам раздадут. Душ принимаешь, намылился этим мылом, и запах сразу вам напомнит: налоги надо собирать, денежки искать».

Тогда губернатор подчеркнул, что муниципальные чиновники недостаточно работают по вопросу сбора налогов.

Отметим, Аман Гумирович руководит Кузбассом больше 20 лет (с 1997 года). За это время некоторые его выражения стали крылатыми. К примеру, рассказывая о своём прошлом, он выдал фразу:

«Когда я был стрелочником, я думал: какой дурак начальник станции. Потом стал начальником станции».

Многие помнят его знаменитые высказывания про народ:

«Безнравственный народ не будет солидаризироваться и помогать друг другу, безнравственность разобщает». «Годы коммунистического воспитания не прошли даром, народ научили не высовываться. Вот он и не высунулся».

В ходе своих выступлений, Аман Тулеев не боится рассматривать проблемы «в крупную клетку»:

«Каждый день нам открывает новые бездны «демократического» падения. Мы дожили до того, что наши дети-сироты превратились в товар».

В интернете даже есть список его афоризмов, которые активно цитируют россияне:

«Порядочность – это не пиджак, который надевают по выходным и праздничным дням, а в будние дни снимают. Она – либо есть, либо её нет».

Мы вспомнили только часть его хлёстких фраз. А какие вам запомнились высказывания губернатора?