Окопали: Стартовал сбор подписей против разреза рядом с Новоильинским районом

Жители Новокузнецка начали сбор подписей против открытия угольного предприятия в окрестностях Новоильинского района.
Аукцион на участок шахты «Ильинская 1» Департамент по недропользованию по СФО планирует провести в конце декабря. Минимальная стоимость контракта 320 млн рублей, лицензию победитель получит на 20 лет.
Информация о запуске шахты (разреза) поблизости от жилых кварталов спального района Новокузнецка заставила людей задуматься о будущем и забить тревогу. Что произойдет с многоэтажной застройкой Новоильинки, если в перспективе разработка недр будет вестись открытым способом?
Территориально участок находится в Новокузнецком районе, но от его границы до высоток Новоильинки всего несколько километров.От соседства с шахтой или разрезом пострадают не только горожане, но прежде всего сельчане. В аукционной документации открытым текстом говорится, что с началом разработки будут осушены и выведены из эксплуатации 5 подземных скважин с водой близ посёлка Степной.
Люди намерены проявить гражданскую позицию и собрать подписи против строительства угольного предприятия, требуя отмены торгов на участок шахты "Ильинская 1" Красулинского каменноугольного месторождения. Письма жители Новокузнецка в ближайшее время направят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Сибнедра и прокуратуру Кемеровской области.
На сообщения в СМИ о продаже нового угольного участка вблизи Новокузнецка отреагировал губернатор Кузбасса.Во время рабочего совещания 8-го декабря Аман Тулеев пообещал "не допустить работ по добыче угля рядом с жилыми кварталами". Решение, озвученное главой региона, безусловно, важное и продуктивное, но откровенно признаемся, запоздалое. Многие районы Киселёвска и Прокопьевска соседствуют с разрезами и уже превратились в "угольные гетто". Подобный сценарий "пишется" и для южной столицы Кузбасса. Всего в нескольких километрах от посёлка Листвяги Куйбышевского района города несколько лет добычу топлива открытым способом осуществляет разрез "Бунгурский-Северный". В 2014 году Сибнедра на 15 лет выдали лицензию на разработку участка — Поле шахты "Зыряновская" Байдаевского месторождения. В перспективе разрезы могут подступить к жилым кварталам Орджоникидзевского района Новокузнецка. И это вовсе не "нагнетание обстановки в СМИ и обществе", как пытаются "отметить" местные и областные власти, а реальное положение вещей.
Разрезы уже сегодня практически приблизились к городской черте, надвигаясь на Новокузнецк со стороны Прокопьевска, Калтана и Мысков. Новокузнецкий район превратился в угольную свалку и это безумие продолжается.На развитии животноводства на юге области практически поставлен крест. Тем не менее, на недавних парламентских слушаниях депутат Государственной Думы Сергей Неверов акцентировал внимание на развитии сельских территорий, приоритетной задаче, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным.
Вице-спикер отметил, что сельская территория "должна оставаться в центре внимания государства". Лидер фракции "Единая Россия" призвал внимательно отнестись к эффективности расходования средств, заложенных в бюджете по программе "Устойчивое развитие сельских территорий".
"В последнее время звучит мнение о том, что есть мировой и общероссийский тренд на изменение структуры населения и его концентрацию в мегаполисах, — отметил Неверов. Россия – самая большая по площади в мире аграрная страна, и сельское хозяйство – основа обеспечения продовольственной безопасности страны. А село – территория, которая обеспечивает эту безопасность, сельское хозяйство – важнейшая составляющая экономики страны".
Но очевидно, что Кузбасс в эту программу не попадает.Сельское хозяйство в нашем регионе попросту уничтожается. Приоритет отдаётся открытой,зачастую бесконтрольной, добыче топлива. Сегодня же крайне важно не допустить продолжения этого процесса, который, как раковая опухоль, "пожирает" всё новые и новые территории. Но кто способен остановить это безумие?
На рабочем совещании Аман Тулеев официально заявил, что областная администрация отправит письма в Минприроды по отмене аукционов на участки "Ильинский" и "Верхнетешский" в Новокузнецком районе. Также губернатор призвал жителей Кузбасса не поддаваться на провокации, а по всем интересующим вопросам обращаться в администрации своих городов и районов, к депутатам, в администрацию области.
"Если будут обнаружены нарушения со стороны угольщиков, недропользователей, то будут приняты все необходимые меры, а материалы передаваться в правоохранительные органы", — заверил Аман Тулеев.
Жители населённых пунктов Новокузнецкого района, проживающие в плотном кольце угольных разрезов, только этим и занимаются на протяжении последних 5-7 лет, взывая о помощи и, закидывая различные ведомства "тоннами бумаги".
И толку?Местные власти всё это время продолжали обманывать народ, занимаясь фальсификацией документов, продавая паевые земли пользователям недр и так далее. Угольщики безнаказанно нарушали и продолжают нарушать законодательство, "приватизируя" муниципальные дороги, превращая их в технологические трассы, разрушая природу, оставляя после себя насыпи и отвалы, продвигая свою технику к жилым постройкам.
Экологи молчат, либо выдают "красивые отчёты" о проделанной работе.И этот произвол, кстати, продолжается до сих пор. Некогда живописные места близ Костёнкова и Берёзова, где действуют разрезы "Сибуголь", "Сибэнергоуголь" и "Берёзовский", украшают лунные ландшафты. А некоторым населённым пунктам, таким, как Рассвет и Тайлеп, практически оказавшимся в санитарно-защитной зоне и вовсе грозит полное исчезновение.
Люди устали от бесконечной безысходности и, мягко говоря, несправедливости.
Им, не теряя собственной бдительности, остаётся лишь надеяться, что слова губернатора не разойдутся с делом и не станут пустыми обещаниями в преддверии президентских выборов.