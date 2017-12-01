Окопали: Стартовал сбор подписей против разреза рядом с Новоильинским районом

Жители Новокузнецка начали сбор подписей против открытия угольного предприятия в окрестностях Новоильинского района.

Аукцион на участок шахты «Ильинская 1» Департамент по недропользованию по СФО планирует провести в конце декабря. Минимальная стоимость контракта 320 млн рублей, лицензию победитель получит на 20 лет.

Информация о запуске шахты (разреза) поблизости от жилых кварталов спального района Новокузнецка заставила людей задуматься о будущем и забить тревогу. Что произойдет с многоэтажной застройкой Новоильинки, если в перспективе разработка недр будет вестись открытым способом?

Территориально участок находится в Новокузнецком районе, но от его границы до высоток Новоильинки всего несколько километров.

В аукционной документации открытым текстом говорится, что с началом разработки будут осушены и выведены из эксплуатации 5 подземных скважин с водой близ посёлка Степной.

Люди намерены проявить гражданскую позицию и собрать подписи против строительства угольного предприятия, требуя отмены торгов на участок шахты "Ильинская 1" Красулинского каменноугольного месторождения. Письма жители Новокузнецка в ближайшее время направят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Сибнедра и прокуратуру Кемеровской области.

На сообщения в СМИ о продаже нового угольного участка вблизи Новокузнецка отреагировал губернатор Кузбасса.

Решение, озвученное главой региона, безусловно, важное и продуктивное, но откровенно признаемся, запоздалое. Многие районы Киселёвска и Прокопьевска соседствуют с разрезами и уже превратились в "угольные гетто". Подобный сценарий "пишется" и для южной столицы Кузбасса.

В перспективе разрезы могут подступить к жилым кварталам Орджоникидзевского района Новокузнецка. И это вовсе не "нагнетание обстановки в СМИ и обществе", как пытаются "отметить" местные и областные власти, а реальное положение вещей.

Разрезы уже сегодня практически приблизились к городской черте, надвигаясь на Новокузнецк со стороны Прокопьевска, Калтана и Мысков. Новокузнецкий район превратился в угольную свалку и это безумие продолжается.

"В последнее время звучит мнение о том, что есть мировой и общероссийский тренд на изменение структуры населения и его концентрацию в мегаполисах, — отметил Неверов. Россия – самая большая по площади в мире аграрная страна, и сельское хозяйство – основа обеспечения продовольственной безопасности страны. А село – территория, которая обеспечивает эту безопасность, сельское хозяйство – важнейшая составляющая экономики страны".

Но очевидно, что Кузбасс в эту программу не попадает.

На рабочем совещании Аман Тулеев официально заявил, что областная администрация отправит письма в Минприроды по отмене аукционов на участки "Ильинский" и "Верхнетешский" в Новокузнецком районе. Также губернатор призвал жителей Кузбасса не поддаваться на провокации, а по всем интересующим вопросам обращаться в администрации своих городов и районов, к депутатам, в администрацию области.

"Если будут обнаружены нарушения со стороны угольщиков, недропользователей, то будут приняты все необходимые меры, а материалы передаваться в правоохранительные органы", — заверил Аман Тулеев.

Жители населённых пунктов Новокузнецкого района, проживающие в плотном кольце угольных разрезов, только этим и занимаются на протяжении последних 5-7 лет, взывая о помощи и, закидывая различные ведомства "тоннами бумаги".

И толку?

Угольщики безнаказанно нарушали и продолжают нарушать законодательство, "приватизируя" муниципальные дороги, превращая их в технологические трассы, разрушая природу, оставляя после себя насыпи и отвалы, продвигая свою технику к жилым постройкам.

Экологи молчат, либо выдают "красивые отчёты" о проделанной работе.

Некогда живописные места близ Костёнкова и Берёзова, где действуют разрезы "Сибуголь", "Сибэнергоуголь" и "Берёзовский", украшают лунные ландшафты. А некоторым населённым пунктам, таким, как Рассвет и Тайлеп, практически оказавшимся в санитарно-защитной зоне и вовсе грозит полное исчезновение.

Люди устали от бесконечной безысходности и, мягко говоря, несправедливости.

Им, не теряя собственной бдительности, остаётся лишь надеяться, что слова губернатора не разойдутся с делом и не станут пустыми обещаниями в преддверии президентских выборов.

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