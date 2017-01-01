Водителям на заметку: Парковка в ТЦ «Планета» станет платной

В ТРЦ «Планета» с 18 декабря сделают платной парковку. Отметим, посетители всё же смогут оставлять свою машину в тепле без трат.

Нововведения касаются только тех, кто любит загонять авто на ночь, сообщает ВашГород.ру. Тариф будет действовать только с 3.00 до 8.00 часов утра. Один час стоит 50 рублей. В остальное время автолюбители смогут бесплатно оставлять свой транспорт на парковке.

Добавим, тёплая парковка у многих горожан пользуется популярностью.