Выборы президента: В Кузбассе надо быть героем, чтобы заниматься наблюдением

Через несколько месяцев в России пройдут главные выборы. Народ должен выбрать президента, который в последующие годы будет управлять страной. Ещё в начале декабря Кремль дал установку на проведение «абсолютно чистых выборов», чтобы избежать митингов и пикетов.

По словам политолога Дмитрия Орешкина, в Кузбассе очень сложно говорить о нарушениях:

«Выборы стали не честными, но чистыми. Произошло значительное изменение в электоральной структуре территорий. Есть регионы, где стали считать совсем честно — это столичные, там есть и поддержка, и информационная огласка. Есть противоположный край — это Чечня, Дагестан, Кемеровская область, где надо быть героем, чтобы заниматься наблюдением», — передаёт слова эксперта Новая газета.

Напомним, в Кузбассе довольно часто возникают скандалы после выборов. В 2012 году Кузбасс попал в число лидеров по количеству уголовных дел, возбуждённых по итогам выборов партий в Госдуму. Похожая ситуация произошла и в 2016 году.

А рекордно высокая явка на выборах губернатора в 2015 году тоже вызвала немало споров и разоблачений в СМИ. Напомним, тогда в выборах приняло участие больше 92% кузбассовцев.