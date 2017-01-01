«Не дождётесь»: Украинский политик заявил о желании раздробить Россию на части

Накануне Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что перед Украиной стоит задача раздробить Россию на части. Он подчеркнул, что не существует никакой «братской любви».
«Политически в перспективе РФ будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», - передаёт его слова РИА Новости.
На это заявление отреагировали сразу несколько российских политиков. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что к этим словам нельзя относиться всерьёз. Назвав слова Тука «злобным выпадом».
А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни украинские, ни мировые политики не дождутся того момента, когда Россия настолько ослабнет.
«Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся её ослабления и распада. А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста», — добавил глава Чечни.
novokuznetsk.su
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