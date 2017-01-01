«Не дождётесь»: Украинский политик заявил о желании раздробить Россию на части

Накануне Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что перед Украиной стоит задача раздробить Россию на части. Он подчеркнул, что не существует никакой «братской любви».

«Политически в перспективе РФ будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», - передаёт его слова РИА Новости.

На это заявление отреагировали сразу несколько российских политиков. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что к этим словам нельзя относиться всерьёз. Назвав слова Тука «злобным выпадом».

А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ни украинские, ни мировые политики не дождутся того момента, когда Россия настолько ослабнет.