Уже скандал разгорается: «Пятёрочка» запустила новую торговую платформу

В СМИ появилась информация о новой торговой платформе, которую запустили основатель «Пятёрочки» миллионер Андрей Рогачев и бывший совладелец сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» Александр Волчек. Новая онлайн-площадка оптовой торговли продовольствием «Агро24», представляет собой удобную платформу и аналитический центр о ценах на продукты питания.
Она объединяет ретейлеров, поставщиков и посредников, а также проводит расчеты между ними. Сама регистрация на сайте бесплатна.
Любой поставщик может опубликовать точные характеристики своего товара и выставить цену. А закупщик – выставить критерии нужной продукции.
Вся личная информация не разглашается, вплоть до самой сделки. За отказ от сделки после заключения договора каждая сторона платит неустойку, передаёт РБК.
Создатель сервиса считает, что «Агро24» поможет снизить цены на товары за счёт конкуренции производителей.
Среди поставщиков есть уже и первые недовольные. Так, производитель мясной продукции «Мираторг» направил претензию в адрес платформы за то, что она незаконно использует его интеллектуальную собственность.
По словам представителя компании, на сайте «Агро24» появились эксклюзивные фотографии продуктов и их описание, из-за чего пользователи могут посчитать, что «Мираторг» является партнёром сервиса.
novokuznetsk.su
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