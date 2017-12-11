Уже скандал разгорается: «Пятёрочка» запустила новую торговую платформу

В СМИ появилась информация о новой торговой платформе, которую запустили основатель «Пятёрочки» миллионер Андрей Рогачев и бывший совладелец сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» Александр Волчек. Новая онлайн-площадка оптовой торговли продовольствием «Агро24», представляет собой удобную платформу и аналитический центр о ценах на продукты питания.

Она объединяет ретейлеров, поставщиков и посредников, а также проводит расчеты между ними. Сама регистрация на сайте бесплатна.

Любой поставщик может опубликовать точные характеристики своего товара и выставить цену. А закупщик – выставить критерии нужной продукции.

Вся личная информация не разглашается, вплоть до самой сделки. За отказ от сделки после заключения договора каждая сторона платит неустойку, передаёт РБК.