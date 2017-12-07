«Простите меня, люди»: Последнее слово Алексея Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выступил в суде с последним словом. Приводим фрагмент его речи (цитата по расшифровке «Медузы»):

«Хочу здесь сделать заявление, что я признаю себя виновным.

Виновным, конечно, не в том абсурдном обвинении, которое с упорством достойного лучшего применения предъявляет государственный обвинитель. Очевидно, что ничего общего с угрозами, вымогательством взятки я не имею. Я виновен в другом.

Конечно, на протяжении многих лет я как мог служил гражданам России, старался делать свою работу хорошо, приносить пользу. И дело не в полученных наградах, орденах, почётных званиях, которых было немало. А в том, что на самом деле кое-что удалось сделать на благо людей.

Но, как известно, для Родины сделано недостаточно, если не сделано всё. Того, что я делал — недостаточно, прискорбно мало. Я виноват в том, что слишком часто шёл на компромиссы, выбирал лёгкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал отстаиванию принципов. Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил.

Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. Но когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя.

Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами. Я многое передумал за этот год. Как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, остаток жизни я посвящу отстаиванию интересов людей».