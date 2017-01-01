Нужна высокая явка: Выборы президента превратят в праздник

Близкие источники к Кремлю сообщают, что дано поручение регионам РФ устроить настоящий праздник в день выборов президента. Таким образом, планируется заманивать россиян на избирательные участки, чтобы повысить явку.

Планируется организовать спортивные и культурные мероприятия, а на избирательных участках организовать комнаты для детей, а также провести в день голосования опросы, касающихся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте, передаёт Коммерсант.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта. За право руководить страной поборются действующий президент РФ Владимир Путин, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несколько светских львиц, в том числе Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также председатель Партии роста Борис Титов.

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