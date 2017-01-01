Всё выше и выше: Рост ВВП ускорят реформы

В рамках макропрогноза Минэкономразвития на 2018–2020 годы, экономика России в ближайшие годы будет демонстрировать рост, если удастся реализовать ряд реформ. Планируется реформировать законодательное регулирование неналоговых платежей, контрольно-надзорную деятельность и модернизировать институт банкротства.

По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС, экс- замминистра экономического развития Алексея Ведева, новый подход поможет увеличить рост ВВП к запланированным 2% роста ещё порядка 2 процентных пунктов. При этом эксперт оговорился, что такой благоприятный сценарий возможен только при реализации реформ на высшем уровне.

Реформы призваны снизить бюрократические барьеры, сообщает газета Известия.

Ранее Владимир Путин рассказал о новых программах по повышению рождаемости.