Готовимся к очередному повышению: Насколько вырастут тарифы за коммуналку в 2018 году

Новый год принесёт много изменений россиянам, в том числе и очередной рост тарифов на ЖКХ. В 2018-ом правительство утвердило «коридоры», в соответствии с которыми в каждом регионе растет платеж за жилищно-коммунальные услуги. В среднем коммуналка по стране вырастет примерно на 4 %. Но в некоторых рост ожидается выше — с 1 июля тарифы в Якутии и Санкт-Петербурге вырастут на 6 %.

«По тарифам на воду, тепло и свет расценки устанавливают в каждом субъекте РФ местные власти. Уже сейчас ясно, что на них цены вырастут незначительно, в пределах инфляции. Уже в 2018 году депутаты должны принять законопроект о плате россиян напрямую ресурсникам. Управляющие компании исключат из этой цепочки », — рассказала Российской газете директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее глава Новокузнецка предложил вариант лишения льгот по ЖКХ.