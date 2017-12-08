Обеляют экономику: Медведев готовит налоговую реформу

Накануне эксперты рассказали, что своевременные реформы помогут экономике вырасти ещё на 2%. Подобная мысль была озвучена в докладе «О подготовке предложений по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 год и на последующие периоды».

Президенту Владимиру Путину поступило предложение от Дмитрия Медведева повысить НДС и снизить страховые взносы в 2019 году. Общую настройку системы можно назвать технической, другие налоги трогать «не рекомендуется».