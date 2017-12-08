Обеляют экономику: Медведев готовит налоговую реформу

Накануне эксперты рассказали, что своевременные реформы помогут экономике вырасти ещё на 2%. Подобная мысль была озвучена в докладе «О подготовке предложений по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 год и на последующие периоды».
Президенту Владимиру Путину поступило предложение от Дмитрия Медведева повысить НДС и снизить страховые взносы в 2019 году. Общую настройку системы можно назвать технической, другие налоги трогать «не рекомендуется».
Пункт о возможности увеличения ставок НДС при одновременном снижении страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование мог быть включенным в итоговый вариант доклада правительства, передаёт Газета.Ru.
В правительстве эти изменения называют ненефтегазовым налоговым маневром (ННГ). Никаких параметров изменения ставок или расчетов эффективности этой меры в докладе президенту не приводится – уточняет один из собеседников.
Речь, по его словам, идет только о возможности проведения такой реформы, с инициативой которой Минфин выступил в 2016 году и продолжает отстаивать до сих пор. Аргумент прежний – ННГ должен способствовать «обелению» экономики и устранить преимущества неформального сектора.
novokuznetsk.su
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