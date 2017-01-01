Дело — труба: Теплосети Новокузнецка снова попали под контроль людей НЭКа

Компании НУК и НЭК имеют особое значение для Новокузнецка и его истории. Именно они так или иначе стали причиной отставки Сергея Мартина.

Затем долгие годы администрация города пыталась различными способами вернуть себе имущество, которое находилось в распоряжении собственников этих компаний — тепловые и электрические сети и вот теперь, кажется, барабан начал вращаться в обратную сторону.

За последний месяц в Новокузнецке сплошь и рядом возникают проблемы с теплом. То жители Куйбышевского района жалуются на недостаток тепла в квартирах — по версии администрации, причиной были сначала наладочные работы, потом — плановая замена запорной арматуры. А вот горожане отмечали отсутствие необходимого количества угля на складе.

В конце ноября пресс-служба мэрии прислала сообщение в жанре сюрной космической саги:

«Сегодня в Куйбышевском районе города Новокузнецка на пересечении улиц Мичурина и Воробьёва, неизвестным транспортным средством произошёл наезд на зону водопроводного коллектора и, тем самым, здесь был продавлен грунт. В результате произошёл прорыв двух труб диаметром 200 и 400 мм. – В данный момент идёт устранение нанесённых провреждений силами обслуживающих организаций ЖКХ и до трёх часов ночи их планируется ликвидировать, – сообщил Вячеслав Сергеевич Ступин, председатель комитета ЖКХ».

«Люди в чёрном» со «взрывом болотного газа» просто отдыхают.

А 28 ноября за неуплату отключили музей «Кузнецкая крепость». При этом сам музей долгов перед поставщиками не имеет, но их накопила обслуживающая организация «А-Энерго Центр».

Котельная в Куйбышевском районе находится в ведении того самого «А-Энерго Центра». Эта компания в сентябре взяла в аренду часть муниципальных теплосетей и котельных. Но число минорных новостей, связанных с этой организацией, вероятно, говорит о финансовых проблемах.

По данным ЕГРЮЛ, «А-Энерго Центр» создана в январе 2017 года, учредитель Александр Акилин. Но на прошлой неделе, по информации Su, у компании сменился владелец. Теперь этой компанией управляет генеральный директор «Горэлектросети» Игорь Карташёв.

Игорь Юрьевич Карташёв является учредителем компании «Энергоцентр», генеральным директором «Новокузнецкой теплосетевой компании», руководил ныне не существующим ООО «Новокузнецкие тепловые сети», а до сентября 2016 года был генеральным директором «Тепловой энергии» – преемника НЭКа.

Получается, компания, которая сегодня обслуживает часть теплосетей города и арендует муниципальные котельные теперь так или иначе принадлежит людям НЭКа. Дальше – больше.

30 ноября на сетях в Центральном районе произошла авария, которую, по данным пресс-службы администрации Новокузнецка, устраняли сотрудники ССК и компании «Сибэнерго», которая также арендует часть теплосетей.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и директором «Сибэнерго» является Евгений Лемешков. Он же значится в учредителях «Новокузнецкой теплосетевой компании», где, напомним, гендиректор Игорь Карташёв. Ранее учредителями «Сибэнерго» (тогда она ещё называлась “Стройград”) были Вячеслав Леликов, Сергей Любарский, Андрей Чубуков и Иван Сазыкин. Все они прямо или косвенно связаны с историей существования НЭКа.

Последний вообще – единственный учредитель УК «Новокузнецкэнерго», которая управляет «Горэлектросетью», ну той, где Игорь Карташёв генеральный директор.

В октябре в интервью SU Сергей Кузнецов рассказал, что администрация сегодня по двум делам судится с «наследниками НЭКа».

- Мы спорим с НЭСом о принадлежности электрических сетей. И пытаемся отсудить все сделки, которые они совершили по отчуждению. [...] Есть второй процесс: «Тепловая энергия» судится с нами за тепловые сети.

Эту же тему глава Новокузнецка поднял в ходе бюджетного послания:

- Все тепловые сети за исключением тех, что примыкают к СГК и Евразу, они являются предметом спора. Прежде чем идти в концессию, нам необходимо окончательно решить ситуацию с этим предметом спора и эти сети приземлить, во-вторых, должно заработать долгосрочное тарифное регулирование с сохранением экономии инвестора, что позволит во временном горизонте в 10-15 лет говорить об окупаемости проекта. В том числе мы говорим сейчас о комплексе котельных, которые долгие годы нами не ремонтировались, потому что изымался тариф в инвест составляющей. Что там происходит сейчас – мы наблюдаем. Передать котельную в концессию на год – это смешно. В-третьих, должна быть гарантия своевременного финансирования ресурсников.

То, что администрация доверила обслуживание теплосетей частникам, скорее, плюс, чем минус. Несколько лет существования сначала ГТК, а потом ССК привели эти компании к банкротству с многомиллиардными дырами, а износ теплосетей довели до критического уровня. Если бы за сетями следил НЭК (или какая-нибудь другая частная организация) такого бы не произошло.

Очевидно, что все участники дела заигрались, фактически из-за принципа поставив под угрозу теплоснабжение Новокузнецка. Главное, чтобы горожане в один момент не остались в минус 30 без тепла. Это понимают и сами чиновники, такого им никто не простит.