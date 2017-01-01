Нет рационального зерна: Главы сибирских регионов прокомментировали идею объединения городов

В Правительстве активно обсуждают предложение главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина создать несколько крупных агломераций в России, чтобы увеличить темпы развития экономики, сообщает Коммерсант.
Напомним, он предложил для начала сделать три «прообраза будущих агломераций мирового уровня» (Екатеринбург—Челябинск—Пермь; Казань — Самара-Ульяновск; Томск—Новосибирск—Барнаул).
В общей сложности планируется создать 10–15 агломераций, которые будут сопоставимы на востоке страны — с азиатскими конкурентами, на западе — с европейскими.
Его идею одобрили в Совете федерации, заявив о готовности законодательно обеспечить эти процессы. Но многие политики и главы регионов не поддерживают это предложение.
Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов уверен, что агломерации можно создавать с городами, которые близко расположены друг к другу. Он уверен, что невозможно создать общее пространство и объединить Томск, Новосибирск и Барнаул между которыми более 200 км.
В частности, вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных считает, что «агломерация целесообразна между близкорасположенными муниципалитетами».
По его словам, «вопрос укрупнения сыграет на руку определенным регионам при поиске инвесторов», но в Томской области «не увидели рационального зерна с позиции жителей».
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников «отдельную структуру в виде агломерации» не видит «даже в перспективе».
Он отметил, что «сейчас сложилась очень гармоничная агломерация на территории Новосибирской области, многие муниципальные районы развиваются благодаря близости к транспортно-логистическому центру Сибири и, если нарушить целостность, районы потеряют в развитии».
К тому же врио губернатора из выступления Алексея Кудрина не понял, каким «может быть статус агломерации Новосибирск—Томск—Барнаул»:
«Это будет просто формальное наименование или за ним будут стоять какие-то полномочия?»
novokuznetsk.su
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