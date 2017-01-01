Нет рационального зерна: Главы сибирских регионов прокомментировали идею объединения городов

В Правительстве активно обсуждают предложение главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина создать несколько крупных агломераций в России, чтобы увеличить темпы развития экономики, сообщает Коммерсант.

Напомним, он предложил для начала сделать три «прообраза будущих агломераций мирового уровня» (Екатеринбург—Челябинск—Пермь; Казань — Самара-Ульяновск; Томск—Новосибирск—Барнаул).

В общей сложности планируется создать 10–15 агломераций, которые будут сопоставимы на востоке страны — с азиатскими конкурентами, на западе — с европейскими.

Его идею одобрили в Совете федерации, заявив о готовности законодательно обеспечить эти процессы. Но многие политики и главы регионов не поддерживают это предложение.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов уверен, что агломерации можно создавать с городами, которые близко расположены друг к другу. Он уверен, что невозможно создать общее пространство и объединить Томск, Новосибирск и Барнаул между которыми более 200 км.