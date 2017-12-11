Матвиенко анонсировала новые отставки губернаторов в 2018 году

До конца текущего года новых отставок глав регионов не будет. Но в следующем году ротация продолжится — и плановая, и по «другим причинам», рассказала в интервью РБК глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель верхней палаты не стала называть журналистам конкретные фамилиии или регионы.

- Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать, — добавила Матвиенко.​

Кроме того, по её мнению, прессе стоит «проявлять больше взвешенности, такта, обсуждая возможные кадровые перемены».

- Вот СМИ начинают писать: «Этот губернатор скоро уйдет — он в списке отставников!» Знаете, почему это плохо? Потому что «хромая утка» — это всегда плохо», — сказала она. Такое отношение к главам регионов вредит их работе, считает Матвиенко.

Валентина Матвиенко также не искючила, что некоторые губернаторы после отставки могут стать сенаторами и перейти на работу в верхнюю палату. По её мнению, экс-губернаторы могут эффективно работать с федеральным законодательством.

В 2017 году в России сменилось 19 глав субъектов. Летом многие прогнозировали отставку Амана Тулеева из-за болезни, но губернатор поправился и продолжает руководить Кемеровской областью.