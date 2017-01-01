Слишком много фторида водорода: В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы

Жителей Новокузнецка продолжают травить фторидом водорода. Специалисты выявили с января по сентябрь превышение допустимого количества загрязняющих веществ в Орджоникидзевском, Центральном и Новоильинском районах города.

На основе собранных доказательств, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области.

« В различных районах города нормы загрязняющего вещества в атмосфере были превышены в шесть раз (Центральный и Новоильинский районы)», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Сейчас создана рабочая группа, которая должна найти нарушителей.

Ранее эксперты называли производства, которые являются потенциальными источниками загрязнения фторидом водорода.

Напомним, эксперт круглого стола «По SUществу», прокурор Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Григорьев отметил, что ведутся планомерные работы по выявлению источников загрязнения атмосферы.