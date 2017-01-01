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Новость от 12 Декабря 2017

Ужесточат контроль: Продавцов станут наказывать за обман детей

Глава Роспотребнадзора дала большое интервью газете Известия. Анна Попова обратила внимание на проблемы детей и рассказала о новых правилах, которые позволят привлечь продавцов к ответственности за обман детей.

«Сейчас у каждого есть смартфоны. И у детей тоже. Родители не всегда могут уследить за ребёнком и проконтролировать, какие покупки он совершает с помощью телефона.

Недобросовестные продавцы часто вынуждают покупать детей различные  игрушки, тратить неправомерно деньги. А потом родители случайно узнают, что на телефоне висит значительный долг, потому что ребенок играл, покупал элементы игры», — рассказала глава ведомства.

Ранее эксперты рассказали о другой проблеме детей – лишний вес. Ожирение сейчас есть у 35% дошкольников  и 70% выпускников школ.

novokuznetsk.su

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