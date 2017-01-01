RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 11 Декабря 2017

Антихам: Как власти Кузбасса решают проблемы здравоохранения

В начале месяца жители Новокузнецка рассказали о главных проблемах в здравоохранении. Помимо хамства, горожане жаловались на платные услуги и невозможность записаться к узкому специалисту.

В свою очередь заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой уверяет, что новые информационные системы активно внедряются в медицину Кузбасса. Поэтому уровень оказания медицинских услуг повышается, передаёт Вести-42.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter