Антихам: Как власти Кузбасса решают проблемы здравоохранения

В начале месяца жители Новокузнецка рассказали о главных проблемах в здравоохранении. Помимо хамства, горожане жаловались на платные услуги и невозможность записаться к узкому специалисту.

В свою очередь заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой уверяет, что новые информационные системы активно внедряются в медицину Кузбасса. Поэтому уровень оказания медицинских услуг повышается, передаёт Вести-42.