Вся правда о силе всасывания

Сколько времени у вас занимает уборка? Два часа? Полдня? «Отсюда и до забора»? И это вместо обнимашек с любимым, пироженок с подружками, общения с мамой и детьми, кино или театра да вообще жизни! Хватит – устали.

Мы женщины, а не пылесосы. А пылесосы – это Керхер Центр на Ермакова, 1. Тем более что там сейчас такие новинки – м-м-м. Если бы у нас, женщин, была такая сила всасывания мужских зарплат, то каждый понедельник мы бы надевали новую шубу!

Взять, например, домашний пылесос для влажной уборки Karcher FC5 – эта новинка всемирно известного немецкого концерна стала доступна в России только осенью 2017 года. И, пожалуйста, новокузнечанки, пользуйтесь! Ура!!! Для лёгкой уборки лучше и не придумаешь – реализованная в нём инновационная концепция «2 в 1» позволяет навсегда забыть об утомительной «пылесоске» пола, а потом ещё и его «отшвабривании».

Karcher FC5 сам делает всё и сразу, одновременно собирая и пыль с сухим мусором, и влажную грязь. Он просто предназначен для уборки и мойки ламината, пробки, камня, линолеума или ПВХ и даже вощёного или покрытого маслом паркета. И им легко управиться хоть в узких коридорах, хоть в «труднодоступных» углах, а также на кухне и даже в ванных и туалетных комнатах и все благодаря чистящей головке с шарнирным соединением. При этом всегда обеспечивается превосходный результат уборки всего лишь за один «проход». Увлажняющиеся ролики из микроволокна оттирают грязь, которая тут же засасывается в специальный контейнер.

Бак для чистой воды можно легко наполнить под краном. А снять и вылить бак для грязной воды легко без какого-либо негигиеничного контакта с грязью. Причём по сравнению с обычным способом уборки используется на 85% меньше воды, а результат получается намного лучше, так как грязная вода мгновенно оказывается в контейнере. Да и сами полы высыхают меньше чем за 2 минуты – из-за того, что после работы этого пылесоса они остаются практически сухими.

Но и это ещё не всё! Очистка высококачественных микрофибровых роликов от грязи после уборки происходит автоматически. И что демонтаж, что установка роликовых щёток удивительно просты и быстры. Кстати, их можно стирать в машинке при температуре до 60°С.

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А что ещё нужно для женского счастья! Если только пылесос с аквафильтром DS 6 Premium Mediclean, отличающейся высочайшей эффективностью: современная технология водной фильтрации гарантирует высокую силу всасывания, а низкое энергопотребление и отказ от приобретения фильтр-мешков обеспечивают экономию семейного бюджета! В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, в нём реализована высокоэффективная технология водной фильтрации.

Многоступенчатая система фильтрации этого пылесоса, включающая инновационный аквафильтр, задерживает 99,95% частиц пыли. В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка исключает накопление выделений пылевых клещей и прочих аллергенов – после уборки они удаляются из фильтра вместе с выливаемой грязной водой.

И еще одно преимущество DS 6 Premium Mediclean – его удобно хранить, при этом даже экономя место.

Все дополнительные аксессуары хранятся в практичном отсеке для принадлежностей, а всасывающая трубка и насадка для пола закрепляются на самом пылесосе. Кабель сматывается автоматически.

Еще важная особенность этого пылесоса у него такая сила всасывания, какая бывает только у самых мощных агрегатов, и при этом она не снижается на всем протяжении работы.

DS 6 Premium Mediclean это тоже новинка – она появилась в продаже только в нынешнем ноябре. А самое приятное, что DS 6 Premium Mediclean входит в список наиболее популярных позиций бытового ассортимента по специальным розничным ценам, которые участвуют в акции «Сезон охоты на КЕРХЕР». В Керхер Центре на Ермакова, 1, она идёт прямо сейчас. Так что можно купить этот классный пылесос за 14 990 рублей.

DS 6 Premium Mediclean пришёл на смену пылесосу DS 6000 Mediclean с водяным фильтром. Кстати, эта модель, популярнейшая в линейке пылесосов для дома, тоже участвует в акции «Сезон охоты на КЕРХЕР». Получается дешевле, чем многие немецкие агрегаты, а техника классная, надёжная, придуманная гениями инженерной мысли, работающими в знаменитом концерне Керхер над разными интересными инновационными технологиями, и собранная педантичными немцами, для которых качество – это всё.

Да, сила всасывания у них – высший класс. Плюс – быстрая и удобная замена насадок. Плюс – супер маневренность, когда без усилий огибается любое препятствие. Ну и, конечно же, высокая производительность всех грязеудаляющих и пылеуничтожающих действий вместе с настоящим комфортом использования. В общем, больше никаких: пропылесосила, а потом ещё с тряпкой по дому мечешься и, чихая, стираешь с поверхностей то, что твой пылесос просто «выплюнул» вместе с отработанным воздухом обратно.

Так что «миссия выполнима»! Всё убрано быстро и без остатка – причём с минимальными усилиями и максимальной свободой движений, а ещё без этих просто «бесящих» перерывов на устранение «засоров» или «перегревов». Прошла таким чудо-агрегатом по всей квартире за десять минут – и свободна! Хоть кино про красавчика Бонда смотри в маске из киви, хоть в соцсетях сиди, а ещё лучше – устроить обнимашки с любимым.

А там, глядишь, и про новую шубу можно непрозрачно намекнуть… Красота! И кругом чистота, между прочим.

На правах рекламы.