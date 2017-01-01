Городской форум: мобильные приложения и неравнодушные люди

В начале декабря в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_» прошел Форум городских сообществ «Город – настоящее и будущее». Организаторами мероприятия выступили компания «Good Line» и фонд «ВСоЗнании». Специальным гостем форума стал урбанист, лектор МГУ и Сколково, основатель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

Форум был призван объединить настоящее города с его будущим через работу с неравнодушными, заинтересованными людьми.

В первый день форума руководство Good Line представило новое направление своей работы – проект «Цифровой город». В компании планируют цифровизовать самые затратные по времени процессы взаимодействия горожанина с учреждениями и компаниями, устранить посредников при получении разного рода услуг. Так, например, специалисты Good Line уже разработали мобильное приложение «ЖКХ Кемерово», через которое можно передавать показания счетчиков воды и электроэнергии, а так оплачивать коммунальные услуги. На очереди – приложения для записи к врачу и заказа продуктов из магазинов. По словам генерального директора компании Романа Жаворонкова, «Цифровой город» будет прирастать мобильными приложениями раз в 2-3 месяца и создаст очень низкий порог вхождения на цифровой рынок для малого и среднего бизнеса. Важность подобного проекта оценили гости форума, среди которых были представители областной и городской власти, собственники бизнеса, руководство вузов, предприниматели.

Однако реализация любого цифрового проекта напрямую зависит от людей, которые стремятся развиваться сами и развивать город. Поэтому значительная часть форума была посвящена работе представителей городских сообществ над социально значимыми проектами и исследованиями. Руководил проектом Святослав Мурунов: сначала он прочитал лекцию по социальному проектированию, а затем в рамках мастер-класса учил участников эффективно общаться, совместно планировать городские мероприятия и оценивать их востребованность. Более трёх десятков общественных активистов работали в течение дня в группах и генерировали идеи. По оценкам участников форума, работа со Святом Муруновым оказалась для них очень полезной и заставила по-новому взглянуть на свою деятельность.

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