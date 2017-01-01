Как прошёл международный день EF в школе № 72

В конце сентября представители компании EF Education First приезжали к школьникам, чтобы рассказать про Англию, возможности международного образования и изучение английского языка.

Как говорит Министр образования и науки России, Ольга Васильева — «Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский – это язык международного общения на сегодняшний день».

Именно поэтому интерес к изучению английского языка вырос ещё больше, а преподаватели стали интересоваться новыми способами мотивации учащихся на своих уроках.

Компания EF Education First – крупнейшая частная образовательная компания с опытом работы в сфере образования и преподавания английского языка более 53 лет — создала специальную интерактивную программу «Международный день EF» для российских школ. Преподаватели и учащиеся школы №72 смогли поучаствовать в этом бесплатном мероприятии и рассказали, что на нём происходило.

В рамках Международного дня представители компании провели для школьников:

speaking club с носителем языка

семинары на тему «Ораторское искусство» и «Навыки успешной презентации»

урок по теме «Секреты написания эссе на английском языке»

викторину на знание британской культуры

Для академического состава школы № 72 сотрудники EF подготовили серию семинаров для повышения квалификации преподавателей английского языка на тему «Task based learning», а для родителей - собрание, на котором обсудили профессии будущего и причины изучения английского языка в раннем возрасте.

Также представители компании – Дарья Карпукова и Ирина Мельникова – рассказали школьникам и их родителям о летних языковых каникулах в Ирландии.

Группа школьников из Новокузнецка в сопровождении преподавателя школы № 72 планирует поездку в город Корк. В программу входит обучение в международных группах по 15-17 человек, экскурсии в национальный парк Килларни, город-графство Лимерик, и к колокольне Bells of Shandon, а так же другие досуговые и развлекательные мероприятия.

"Интерактивные уроки с носителем языка – это великолепная возможность разнообразить образовательную практику в школе. На мой взгляд, основная проблема изучения иностранного языка – это неестественная среда изучения и отсутствие мотивации участников. Именно мотивацию дарят мероприятия и групповые поездки за рубеж с EF Education First" — говорит директор школы № 72 Татьяна Комарова.

Набор школьников в поездку в Ирландию, г. Корк:

+7 915 400 2649, Ирина Мельникова

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