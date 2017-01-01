Истинное зло: Жириновский назвал корень российской коррупции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно запретить давать чаевые, чтобы искоренить коррупцию в России, сообщает ТАСС.

По словам политика, взяточничество порождает государство и общество, это «инфекция, заболевание», которое охватывает всех.

«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь», — сказал Жириновский.

Кроме того, он считает, что для искоренения коррупции необходимо уравнять уровень благосостояния граждан. По его мнению, чтобы бедные не брали взятки, они должны стать богатыми.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка рассказал, что за последние два года ущерб от коррупции составил более 148 млрд рублей.

novokuznetsk.su

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