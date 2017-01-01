Мы победили: Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Путин прибыл на авиабазу в Хмеймим и отдал приказ начать вывод российских войск из Сирии.

По словам главы государства, в Россию вернётся значительная часть военного контингента, точное количество человек президент не назвал.

Ранее Минобороны объявило о победе над «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России). Сегодня в Сирии не осталось ни одного населённого пункта, который бы находился под контролем террористов.

Операция российских войск в Сирии длилась более двух лет — с сентября 2015 года. По официальным данным, за время военных действий на территории Сирии погибло более 40-ка российский военных. Как минимум один из них — из Новокузнецка.