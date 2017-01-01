“Мы не боимся экспериментов”: кто стоит за Novokuznetsk.su

В пятницу мы опубликовали первую часть интервью с Антоном Поцелуйко, где рассказали, что ВашГород.ру, Novokuznetsk.su, БудуДома.ру и Мегатизер входят в компанию Parabit, как так вышло, что Антон занялся выпуском медиа, и что из себя представляет на самом деле офис компании. Сегодня снова раскрываем карты.
SU: Антон, чем продукты компании Parabit отличаются от конкурентов?
А.П.: Думаю, это эксперименты. Что-то новое каждый день. Буквально каждый месяц мы что-то внедряем, экспериментируем с форматами, каждый день стараемся сделать продукт лучше. Отдел разработки активно работает над этим. Мы действительно часто вводим новый дизайн с целью сделать его более приятным и удобным.
Как могут заметить читатели, наша информполитика отличается от других кузбасских СМИ. В этом плане нам действительно тяжело бороться за аудиторию.
Самые трафиковые новости — это криминал и бытовой ужас. Но мы твёрдо решили отказаться от этого, потому что, по большому счёту, такая информация не влияет на жизнь города и для конечного потребителя никакой ценности не несёт. А мы хотим, чтобы, прочитав каждую новость, человек вынес для себя какую-то пользу, а не просто праздно провёл время.
SU: Вам лично приходится много работать?
А.П.: Наверное, минимум дней шесть в неделю…. И часов 12 в день. Домой приезжаю в районе 9-10 вечера. Да, работы много. И хотя мы уже состоялись как крупное медиа, всё равно это некий стартап и требует большого личностного вложения в продукт от каждого сотрудника и руководителя в том числе. Это не тот случай, когда руководитель выступает в роли консультанта, приезжает и что-то подсказывает. Много приходится самому делать.
ВГ: Как вы бы назвали свой стиль руководства, авторитарный или демократический? А может, либеральный?
А.П.: Я считаю, демократический. Может, надо было бы построже быть (смеётся). Но такой уж я человек. Выслушаю любого сотрудника в компании, любую его точку зрения. Если кому-то есть что сказать, я всегда открыт для диалога. Я никогда не игнорирую никого. Даже если человек, который занимается уборкой наших помещений, захотел бы высказать своё мнение, я с удовольствием его выслушаю. Это, конечно, не значит, что я всё сказанное буду брать под козырёк, но я услышу слова человека и сделаю вывод. Может, это даже повлияет на дальнейшее развитие продукта.
SU: Вернёмся к ParaBit’у. Какие у компании планы на будущее?
А.П.: Будем активно развивать редакции в других городах. Сейчас работаем над Новосибирском и Кемеровом. Мы уже взяли неплохие результаты, появляется своя аудитория. Будем развивать редакции во всём Сибирском округе.
Мы и дальше будем делать нашу рекламу интересной. Наша задача — найти стык интересов рекламодателя и читателя. Хотим, чтобы люди не только понимали, что у нас размещается реклама, но и понимали, что она тоже для них интересна и полезна. Чтобы такие материалы не были, прошу прощения, насилием для мозга читателей, а чтобы для них была польза.
Из каждой компании можно вытащить что-то интересное. И мы каждый раз это пытаемся сделать. Стараемся не навязывать услуги клиента, а делать более оригинальные форматы для рекламы — например, в форме теста. Чтобы человек понимал, нужен ли ему продукт или услуга, и зачем. Это принцип современной рекламы, рекламы 21-го века.
SU: Знакомые любят спрашивать, читает ли наша компания комментарии на своих сайтах и как на них реагирует.
А.П.: Конечно, мы всегда следим за реакцией читателей. Очень радуемся, когда проект становится информационно резонансным, люди реагируют, пишут комментарии, обсуждают его. Для нас это важно и драйв.
Хочу сказать читателям: когда вы пишете нам хорошие слова в комментариях, мы расцветаем (улыбается). Когда плохие, но по существу, берём в расчёт. Ну, а если просто нехорошие, то стараемся не обращать внимания.
Но мы прекрасно пониманием, что человек с большей охотой напишет что-то плохое, нежели хорошее. Такова наша природа. Но могу стопроцентно заверить: когда вы пишете что-то хорошее, мы очень радуемся.
SU: Что бы вы хотели сказать читателям сайтов ВашГород.ру и Novokuznetsk.su?
А.П.: Во-первых, мы очень благодарны им за то, что они выбирают нас. Мы будем и дальше производить для них качественные материалы. А из пожеланий: хотелось бы больше обратной связи и предложений.
Мы читаем комментарии и видим, когда это просто негатив, а когда действительно конструктивные вещи. Они нам очень помогают в развитии сайт. Обратная связь для нас очень важна. Мы искренне хотим стать лучше. Так что, если вы разделяете наши ценности, то можете помочь, рассказав, что бы мы могли изменить.
novokuznetsk.su
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