Хорошее дело: Абрамович вложился в новое лекарство от рака

Американская «дочка» резидента «Сколково» «Онкотартис» разрабатывает новое лекарство для лечения острых лейкозов. Известный миллиардер Роман Абрамович и «Фармстандарт» инвестировали в этот проект $6 млн. Как сообщает газета Ведомости, препарат носит рабочее название ОТ-82.
Этих денег хватит только на проведение первой фазы клинических испытаний, которые начнутся в 2018 году в США.
Но специалисты настроены оптимистично — лекарство уже испытывали на животных. На этом этапе препарат показал высокую эффективность.
В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили факт сделки.
Ранее эксперты сообщили, что Кузбасс занимает четвертое место в СФО по летальности от онкологических новообразований.
novokuznetsk.su
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