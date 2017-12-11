Хорошее дело: Абрамович вложился в новое лекарство от рака

Американская «дочка» резидента «Сколково» «Онкотартис» разрабатывает новое лекарство для лечения острых лейкозов. Известный миллиардер Роман Абрамович и «Фармстандарт» инвестировали в этот проект $6 млн. Как сообщает газета Ведомости, препарат носит рабочее название ОТ-82.

Этих денег хватит только на проведение первой фазы клинических испытаний, которые начнутся в 2018 году в США.

Но специалисты настроены оптимистично — лекарство уже испытывали на животных. На этом этапе препарат показал высокую эффективность.

В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили факт сделки.

Ранее эксперты сообщили, что Кузбасс занимает четвертое место в СФО по летальности от онкологических новообразований.