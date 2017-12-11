RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 12 Декабря 2017

Хорошее дело: Абрамович вложился в новое лекарство от рака

Американская «дочка» резидента «Сколково» «Онкотартис» разрабатывает новое лекарство для лечения острых лейкозов. Известный миллиардер Роман Абрамович и «Фармстандарт» инвестировали в этот проект  $6 млн. Как сообщает газета Ведомости, препарат носит рабочее название ОТ-82.

Этих денег хватит только на проведение первой фазы клинических испытаний, которые начнутся в 2018 году в США.

Но специалисты настроены оптимистично  — лекарство уже испытывали на животных.  На этом этапе препарат показал высокую эффективность.

В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, подтвердили факт сделки.

Ранее эксперты сообщили, что Кузбасс занимает четвертое место в СФО по летальности от онкологических новообразований.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter