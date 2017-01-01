Даже не вспоминаем: Число знающих о Дне Конституции сократилось до 66%

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции.

Социологи в честь этого события провели исследование и выяснили, что с каждым годом людей, знающих главный документ в стране, становится всё меньше. Для сравнения, если в 2015 году о празднике помнили 76%, в 2016 -70%, а в этом всего — 66%, передаёт Левада-центр.

При этом 37% россиян признались, что Конституцию никогда не читали, 27% — читали, но ничего не помнят, ещё 25% — «довольно плохо» помнят, о чем в ней говорится.

Лишь 11% респондентов уверенно заявили, что хорошо знают содержимое основного закона.

При этом большая часть опрошенных уверены, что власти РФ частично (40%), либо вообще не соблюдают (14%) Конституцию. Только треть россиян (32%) считают, что власти РФ следуют в рамках документа.