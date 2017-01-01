Даже не вспоминаем: Число знающих о Дне Конституции сократилось до 66%

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции.
Социологи в честь этого события провели исследование и выяснили, что с каждым годом людей, знающих главный документ в стране, становится всё меньше. Для сравнения, если в 2015 году о празднике помнили 76%, в 2016 -70%, а в этом всего — 66%, передаёт Левада-центр.
При этом 37% россиян признались, что Конституцию никогда не читали, 27% — читали, но ничего не помнят, ещё 25% — «довольно плохо» помнят, о чем в ней говорится.
Лишь 11% респондентов уверенно заявили, что хорошо знают содержимое основного закона.
При этом большая часть опрошенных уверены, что власти РФ частично (40%), либо вообще не соблюдают (14%) Конституцию. Только треть россиян (32%) считают, что власти РФ следуют в рамках документа.
Опрос проведен 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки.
novokuznetsk.su
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