Научат искать: «Лиза Алерт» приглашает маленьких новокузнечан на Всероссийскую елку безопасности

23 декабря в 13:00 добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новокузнецк» приглашает ребят 5-8 лет на новогоднее представление с героями любимых сказок, которое пройдет в Городском Молодежном Центре «Социум».

Участники смогут стать юными Экспертами Безопасности и помогут Красной Шапочке благополучно добраться в гости к бабушке через таинственный зимний лес, а помогать им в этом будут Дед Мороз и Снегурочка.

В ходе праздника ребята закрепят знания правил безопасности в лесу и городе, а также получат полезные подарки от ДПСО «Лиза Алерт». Вход бесплатный, предварительная регистрация по ссылке обязательна. Адрес: пр. Пионерский, д. 25. Количество мест ограничено, вопросы по тел. 8 950 260 8203.

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