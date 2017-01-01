Чтобы не обнищали: Правительство повысит зарплаты чиновникам

На портале правовой информации опубликовано постановление о повышении зарплат сотрудникам федеральных учреждений на 4%. Индексация произойдёт с 1 января 2018 года. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Больше станут получать и работники учреждений, сотрудники которых проходят военную службу.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — сказано в постановлении кабмина.

Отметим, последний раз чиновникам повышали зарплаты в 2013 году на 5,5 %.

В следующем году зарплаты повысят и работникам бюджетной сферы. В частности в Кузбассе индексация намечена на январь.

Напомним, в конце ноября этого года чиновница с окладом в 3,9 млн рублей пожаловалась на низкую зарплату.