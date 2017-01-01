Новокузнецкая стоматологическая клиника попала в топ-10 по России

Журнал о стоматологии Startsmile и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты пятого ежегодного Всероссийского рейтинга частных стоматологических клиник России 2017.

Новокузнецкий НовоДент занял восьмое место среди стоматологических клиник Сибири и тридцатое место в общероссийском рейтинге ТОП-100.

В 2017 году в исследовании приняли участие свыше тысячи клиник из 94 городов России. В этом году перечень критериев, из которых складывался рейтинг, значительно расширился – их число превысило 150. Оценка производилась по самым разным аспектам:

качество и количество оказываемых услуг,

использование современных технологий при диагностике и лечении,

наличие высокоточного оборудования,

квалификация, опыт, ученые звания врачей,

наличие узкопрофильных специалистов: анестезиологов, пародонтологов, гигиенистов, челюстно-лицевых хирургов, и т.д.

Соответствие каждому критерию оценивалось определенным количеством баллов. К исследованию привлекли экспертов Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Оценкой клиник занимается экспертный совет, в который входят 20 главных врачей и владельцев стоматологий, занявших ведущие позиции в рейтинге прошлого года.

В прошлом году НовоДент также попал в число лучших стоматологий по версии Startsmile и «Коммерсант» (27 место). При этом генеральный директор сети стоматологий НовоДент Василий Иванович Подъяпольский уверен, что в следующем году клиника улучшит свои позиции.

Радует, что в НовоДенте регулярно действует программа «Доступная стоматология», благодаря которой цены на лечение, протезирование, имплантацию и другие услуги заметно снижены. В декабре этого года, например, скидки варьируются от 15% до 40%.

«В 2017 году мы провели реконструкцию НовоДента на Тольтти. В этой клинике оборудован полноценный хирургический блок с возможностью оперировать под наркозом и седацией, добавилось ультрасовременное оборудование. В частности, появился новый компьютерный томограф с цефалостатом, прибор лазерной диагностики DIAGNOcam, отбеливание последнего поколения ZOOM от Philips. Кроме того, наши врачи продолжают заниматься научной работой».

НовоДент высоко оценивают и эксперты СтАР (Стоматологической Ассоциации России), которая присвоила новокузнецкой стоматологии официальный титул «Инновационного центра СтАР».

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