Помогать будут избранным: Обещанные Путиным выплаты за первенцев получат не все

Как разъяснил Министр труда и соцразвития РФ Максим Топилин, рассчитывать на социальное пособие (в размере прожиточного минимума) при рождении первенца могут далеко не все мамочки.

Дополнительную финансовую помощь начнут получать только те россиянки, которые действительно нуждаются в помощи. При этом он не сообщил, по каким критериям будет идти отбор.

«Чиновники сначала оценят доходы семьи, а только потом примут решение о назначении выплат. Сначала оформляется выплата на один год, потом продлят. Никто не будет людей гонять ежеквартально по инстанциям, заставлять собирать справки. Отмечу, доходы от сдачи имущества в аренду, от вклада в банках, от продажи не будут учитываться, только текущий и постоянный доход», — заявил он в интервью РИА «Новости».

Ранее президент заявил о продлении программы материнского капитала.