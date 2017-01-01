Ходорковский под запретом: Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытая Россия»

По словам администратора «Открытой России», по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт их общественной организации. Некоторые провайдеры ещё не исполнили приказ, но сайт уже не открывается через большинство провайдеров.

Надзорное ведомство нашло там много призывов «к массовым беспорядкам». Но главный редактор сайта Вероники Куцылло опровергает обвинения, передаёт газета Коммерсант.