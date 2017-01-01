Ходорковский под запретом: Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытая Россия»

По словам администратора «Открытой России», по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал сайт их общественной организации. Некоторые провайдеры ещё не исполнили приказ, но сайт уже не открывается через большинство провайдеров.
Надзорное ведомство нашло там много призывов «к массовым беспорядкам». Но главный редактор сайта Вероники Куцылло опровергает обвинения, передаёт газета Коммерсант.
В сообщении на сайте Роскомнадзора указано, что ресурс внесен в реестр на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В конце ноября в силу вступила поправка, которая позволяет блокировать сайты нежелательных организаций без решения суда по требованию Генпрокуратуры.
В организации также сообщают о блокировке ресурсов «Ходорковский.ру», «Открытое право» и «Открытый университет» также за якобы «призывы к массовым беспорядкам».
Напомним, в апреле этого года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность движения OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба - Великобритания), а также Института современной России (США), который возглавляет Павел Ходорковский.
Деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, сообщала Генпрокуратура, они ведут программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными.
Представители «Открытой России» в свою очередь настаивали на том, что движение «Открытая Россия» является российской организацией и нежелательной признано быть не может.
novokuznetsk.su
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