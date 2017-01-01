Суд решит: Щукин банкротит свою компанию

Новокузнецкий олигарх Александр Щукин продолжает сидеть под домашним арестом в Новосибирске. Расследование уголовного дела о вымогательстве акций продолжается до сих пор. Суд продлил его арест до 13 февраля.

Сегодня стало известно, что бизнесмен подал заявление в арбитражный суд Кемеровской области о банкротстве АО «Бизнес-инвестиции» из-за долга 2,25 млн руб.

Требования возникли по договору займа, предоставленному компании предпринимателем. В мае этого года судья удовлетворил иск Александра Щукина о взыскании с «Бизнес-инвестиций» долга и процентов по этому займу.

На этот раз решение суда узнаем только в середине января будущего года, передаёт Коммерсант-Сибирь.

Напомним, предприниматель ещё в апреле этого года заявил, что уходит из бизнеса и будет жить на одну пенсию.