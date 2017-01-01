Суд решит: Щукин банкротит свою компанию

Новокузнецкий олигарх Александр Щукин продолжает сидеть под домашним арестом в Новосибирске. Расследование уголовного дела о вымогательстве акций продолжается до сих пор. Суд продлил его арест до 13 февраля.
Сегодня стало известно, что бизнесмен подал заявление в арбитражный суд Кемеровской области о банкротстве АО «Бизнес-инвестиции» из-за долга 2,25 млн руб.
Требования возникли по договору займа, предоставленному компании предпринимателем. В мае этого года судья удовлетворил иск Александра Щукина о взыскании с «Бизнес-инвестиций» долга и процентов по этому займу.
На этот раз решение суда узнаем только в середине января будущего года, передаёт Коммерсант-Сибирь.
Напомним, предприниматель ещё в апреле этого года заявил, что уходит из бизнеса и будет жить на одну пенсию.
Для справки:
АО «Бизнес-инвестиции», занимающееся вложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, было учреждено в октябре 2014 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», 0,07% акций компании принадлежат директору компании Ивану Поворознюку, 99,93% — новосибирскому АО ИТЭК, где 99% акций — у Александра Щукина. Летом 2017 года его супруга Евгения Щукина заявила в суде, что к ней перешел основной пакет «Бизнес-инвестиций» в размере 66% акций в рамках соглашения о разделе имущества. В 2016 году выручка компании составила 964 тыс. руб., чистый убыток — 71,67 млн руб. В августе новый контролирующий акционер предъявила иск гендиректору «Бизнес-инвестиций» о взыскании 71 млн руб. убытков.
novokuznetsk.su
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