Запоминаем: В России появятся новые дорожные знаки

В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек. Изначально в экспериментальном режиме новые знаки были установлены в нескольких городах — Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Сейчас новый стандарт распространится на все остальные российские города, сообщает газета Известия.
Новые таблички будут сообщать о «Диагональном пешеходном переходе», «Запрете въезда на перекресток в случае затора» или о «Глухих пешеходах». Последняя будет висеть там, где чаще всего ходят люди с нарушением слуха.
Ещё одно нововведение – начнут выделять трамвайную полосу, а в местах с низким потоком пешеходов повесят знак «Уступи всем, и можно направо». Таким образом, водителям разрешат поворот направо на запрещающий свет светофора, если это не мешает остальным.
На дорогах появятся полоски, которые расскажут, откуда разрешён поворот направо или налево.
Схожие знаки — «Направление движения по полосе», «Начало полосы» (информирует о появлении дополнительной полосы), «Конец полосы» (информирует об окончании полосы, визуально выделяя приоритет), а также «Перестроение на параллельную проезжую часть» (информирует о приоритетах движения при перестроении).
Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.
Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков. К примеру, «Парковка» и «Инвалид» дает нам экономию денежных средств и убирает «визуальный мусор». Об этом рассказал глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» (разработчик ПНСТ) Александр Шумский.
Также стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке. Новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники