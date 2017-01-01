Запоминаем: В России появятся новые дорожные знаки

В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек. Изначально в экспериментальном режиме новые знаки были установлены в нескольких городах — Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Сейчас новый стандарт распространится на все остальные российские города, сообщает газета Известия.

Новые таблички будут сообщать о «Диагональном пешеходном переходе», «Запрете въезда на перекресток в случае затора» или о «Глухих пешеходах». Последняя будет висеть там, где чаще всего ходят люди с нарушением слуха.

Ещё одно нововведение – начнут выделять трамвайную полосу, а в местах с низким потоком пешеходов повесят знак «Уступи всем, и можно направо». Таким образом, водителям разрешат поворот направо на запрещающий свет светофора, если это не мешает остальным.

На дорогах появятся полоски, которые расскажут, откуда разрешён поворот направо или налево.