Упакуем лекарства: В Кузбассе хотят открыть новый завод

В Анжеро-Судженске хотят открыть новое производство первичных лекарственных упаковок. Речь идёт о небольшом заводе, который сможет выдавать более тысячи банок, объёмом 30 миллилитров.

Сейчас сам проект на стадии обсуждения, но если его примут, то в городе появится дополнительно 25 рабочих мест.

Планируется инвестировать в производство около 9 млн рублей, из этой суммы на 7 млн будут куплены две машины термопластавтоматов в комплекте с пресс-формами, а также арендуют машину выдувного литья, передаёт ВашГород.ру со ссылкой на областную пресс-службу.