Сбербанк Онлайн вошел в пятерку самых скачиваемых мобильных приложений

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн для iPhone вошло в число самых скачиваемых приложений 2017 года по версии App Store.

Цифровой банкинг занял четвертое место, уступив лишь приложениям для общения и обмена контентом — WhatsApp, VK и Instagram.

«В Сбербанк Онлайн совершать ежедневные банковские операции – переводить деньги, оплачивать услуги — так же легко, как отправлять сообщения в мессенждере. Опираясь на отзывы наших пользователей, мы готовим к запуску еще ряд функций и улучшений. Если у вас есть пожелания к сервису, приглашаем поделиться ими в App Store — ваши комментарии помогают нам стать лучше», — отметил руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.

Ежемесячная аудитория активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн составляет 28,5 млн человек. За год она выросла в 1,5 раза.

Сибирский банк ПАО Сбербанк.