Попытка №2: Власти Новокузнецка вновь залили бесплатный каток на центральной площади

На площади торжеств в Центральном районе Новокузнецка городские власти вновь залили бесплатный каток.

В минувшие выходные прошло его торжественное открытие – организовали показательные выступления группы поддержки черлидеров и фигуристов-воспитанников спортивной школы по вольной борьбе. А после все желающие смогли бесплатно освоить азы фигурного катания.

На этот раз каток расположился вместо сцены, которую демонтировали ещё в ноябре.

Администрация не стала делать громких заявлений, как в прошлом году. Напомним, в конце января 2017 года на площади торжеств городские власти снесли снежную горку и с гордостью заявили о создании самого большого бесплатного катка в Кузбассе.

К сожалению, у этого катка оказалась довольно короткая жизнь — всего несколько недель. Лёд был непригоден для катания, поэтому уже после Масленицы (26 февраля) городские власти вовсе забыли о нём – перестали расчищать и поддерживать. Многие горожане, увидев самый большой бесплатный каток в Кузбассе, назвали его недоразумением.

Отметим, на этот раз к созданию катка подошли более обстоятельно – сделали по периметру деревянные ограждения и его периодически чистят.

В общей сложности этой зимой в городе будут работать более 40 оборудованных мест, где можно покататься на коньках или поиграть в хоккей.