Менеджерам проще всего устроиться на работу в регионе

Согласно информации, представленной федеральным порталом трудоустройства Jobslooker, в Новокузнецке на сегодняшний день наиболее востребованными являются представители такой профессии, как менеджер.

На начало зимы их требовалось в регионе около тысячи единиц, тогда как вторых по популярности водителей – лишь чуть более трёх сотен. Также около трёхсот человек могли найти работу по таким направлениям, как продавец, консультант и специалист, замкнувшим первую пятерку рейтинга.

Далее по убывающей в плане потребности в регионе расположились инженер, администратор, оператор, интернет-менеджер и менеджер по продажам, которых необходимо немногим более двухсот единиц по каждой профессии.

На сегодняшний день порталы трудоустройства способны предоставлять достаточно объективную информацию о состоянии рынка труда в некоторых аспектах. Площадками активно пользуются тысячи работодателей, для которых важны оперативность и удобство решения кадровых вопросов, экономия собственного времени. Многим компаниям и частным лицам гораздо проще за небольшую плату разместить свои вакансии на сайте, где представлена работа в Новокузнецке , чем отправляться для этих же целей в государственные центры занятости и рекрутинговые агентства.

В свою очередь и для соискателей подобные ресурсы становятся настоящими палочками-выручалочками в деле поиска собственного места под солнцем. Ведь здесь обширные базы данных предоставляются не только дистанционно, но еще и на бесплатной основе. В одном месте человек получает доступ к тысячам актуальных предложений, с каждым из которых можно ознакомиться детально с помощью подробных описаний. Ко всему прочему, здесь же сразу представлены контакты работодателей: можно без лишних хлопот позвонить по указанному телефону, выяснить интересующие моменты или даже обсудить возможность и время прохождения собеседования.

Несмотря на то, что на порталах выставлены тысячи разноплановых вакансий, не составляет особого труда найти именно то, что удовлетворяет запросам конкретного человека. Для быстрого и максимально эффективного подбора оптимальных предложений предназначены такие инструменты, как поисковые строки, сортировщики, фильтры. Все они удобны, интуитивно понятны в плане использования даже не слишком опытными интернет-пользователями и позволяют буквально в несколько кликов сформировать список только устраивающих по ряду критериев позиций.

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