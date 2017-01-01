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Новость от 12 Декабря 2017

Дети в опасности: В Кузбассе закрыли школу из-за радиации

На территории Кемеровской области продолжаются плановые проверки культурных учреждений, школ и детских садов. Сотрудники Роспотребнадзора проверили школу в Осинниках и отменили занятия в начальных классах после замеров. Выяснилось, что в нескольких помещениях есть превышения уровня радона и торона.

Суд решил остановить эксплуатацию трех кабинетов на 90 дней. Некоторые СМИ утверждают, что речь идёт об «Основной общеобразовательной школе №33».

В октябре стало известно, что в Топках закрыли культурно-досуговый центр из-за радиации.

novokuznetsk.su

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