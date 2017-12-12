Она не взлетела: «Роскосмос» назвал причину неудачного запуска с космодрома Восточный

«Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз» — «Фрегат», — указывается в сообщении.

Как указывает комиссия, после отделения разгонного блока система управления «начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение» — начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение «Фрегата», который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей.

«Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам», — указывается в заявлении комиссии.

«Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома Восточный этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком на этой же ракете. Пуск прошел бы штатно, например, летом либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей РН лежали в стороне от выбранных», — предполагают в «Роскосмосе».