Готовимся к морозам: В Кузбассе похолодает до -30 °С

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. На территории Кемеровской области ожидаются ночные холода до -30 °С. Днём немного теплее – до -18 °С. Осадки прекратятся к четвергу, порывы ветра будут достигать 8 м/с.
Отметим, в Новокузнецке не ожидается сильных заморозков. Более подробный прогноз погоды можно узнать здесь.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13-15 декабря 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
13.12
|
-13,-18,
при прояснениях -22,-27
|
-8,-13,
по северным районам до -18
|
Северо-западный
|
2-7
|
Переменная облачность, в большинстве районов небольшой, местами по югу умеренный снег, местами изморозь, дымка
|
14.12
|
-15,-20,
местами -25,-30
|
-12,-17
|
Западный
|
3-8
|
Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков
|
15.12
|
-17,-22,
местами -25,-30
|
-12,-17
|
Западный
|
3-8
|
Преимущественно без осадков
novokuznetsk.su
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