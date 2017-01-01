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Новость от 12 Декабря 2017

Готовимся к морозам: В Кузбассе похолодает до -30 °С

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. На территории Кемеровской области ожидаются ночные холода до -30 °С. Днём немного теплее – до -18 °С. Осадки прекратятся к четвергу, порывы ветра будут достигать 8 м/с.

Отметим, в Новокузнецке не ожидается сильных заморозков. Более подробный прогноз погоды можно узнать здесь.

                                         ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 13-15 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

13.12

-13,-18,

при прояснениях -22,-27

-8,-13,

по северным районам до -18

Северо-западный

2-7

Переменная облачность, в большинстве районов небольшой, местами по югу умеренный снег, местами изморозь, дымка

14.12

-15,-20,

местами -25,-30

-12,-17

Западный

3-8

Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков

15.12

-17,-22,

местами -25,-30

-12,-17

Западный

3-8

Преимущественно без осадков

 

novokuznetsk.su

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