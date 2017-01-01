Готовимся к морозам: В Кузбассе похолодает до -30 °С

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. На территории Кемеровской области ожидаются ночные холода до -30 °С. Днём немного теплее – до -18 °С. Осадки прекратятся к четвергу, порывы ветра будут достигать 8 м/с.

Отметим, в Новокузнецке не ожидается сильных заморозков. Более подробный прогноз погоды можно узнать здесь.